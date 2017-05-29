В штате Калифорния принята резолюция по случаю национального праздника Азербайджана

2017-05-29 11:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Законодатели штата Калифорния (США) приняли резолюцию по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Инициаторами резолюции выступили сенатор Джеф Стон и депутат ассамблеи штата Роки Чавез, говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В документе отмечается, что впервые в исламском мире светское парламентское государство было создано в Азербайджане в 1918 году.

Азербайджан за последние 26 лет укрепил свой суверенитет и независимость, стал надежным союзником и партнером США в таком важном регионе, как Каспийский, говорится в документе.

Проживающие в штате Калифорния азербайджанцы активно участвуют в общественной жизни штата, вносят большой вклад в межкультурную гармонию, стабильность и благополучие, говорится в резолюции.