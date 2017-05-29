У Мадата Гулиева новый заместитель

2017-05-29 10:33 | www.oxu.az | 3

В Службе государственной безопасности Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, начальник Оперативно-технического управления СГБ, генерал-майор Ильгар Мусаев отстранен от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Службы государственной безопасности Мадата Гулиева.

В СГБ подтвердили информацию.

Отметим, ранее у начальника СГБ был один заместитель – генерал-майор Исмаил Багиров.

С.Б.

