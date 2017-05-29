Грузия твердо решила стать членом НАТО

2017-05-29 11:35 | www.trend.az | 3

Грузия утвердилась в намерении стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО, передает ТАСС.

Он сказал, что "активное сотрудничество Грузии и НАТО в последние годы достигло высочайшего уровня". "Грузия твердо решила стать членом НАТО, мы активно продолжим процесс интеграции в альянс, продолжим реформы в этом направлении", - отметил премьер.

Парламентская Ассамблея НАТО поддерживает решение Грузии стать членом Североатлантического альянса, заявил председатель Паоло Алли.

"ПА НАТО твердо поддерживает выбор Грузии стать членом НАТО, мы дадим рекомендацию альянсу укреплять и расширять отношения с Грузией", - сказал он.

Председатель ПА отметил, что в последние 15 лет ассамблея НАТО "всегда поддерживала североатлантический выбор Грузии и ее путь к евроинтеграции". "Грузия разделяет те общие ценности, которые объединяют входящие в НАТО государства - это принципы демократии, верховенства закона, экономического роста и благополучия населения", - сказал он.

Алли заявил, что "НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны".

Выступая на пленарном заседании, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что "во имя мирного будущего Грузия еще более смелыми шагами продолжить путь к более тесному партнерству с НАТО, мы продолжим демократические реформы и активную внешнюю политику в этом направлении". Он отметил, что "Грузия своим участием в международных миротворческих операциях внесла и вносит свой вклад в процесс глобальной безопасности".

Грузия и НАТО

Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках его программ. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В августе 2015-го и в сентябре 2016 года Тбилиси с визитом дважды посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время последнего визита в сентябре 2016 года он сказал, что "Грузия станет членом Североатлантического альянса", но в то же время отметил, что "не может назвать точных сроков" того, когда именно это произойдет. Сотрудничество Грузии и НАТО активно развивается на уровне парламентов.

Особое мнение части политиков

Ряд местных политиков, партий и часть общественности выступает за проведение Грузией политики неприсоединения к военно-политическим блокам, полагая, что это "будет способствовать решению главнейших проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии". Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, которая ратует за объявление страны "государством с внеблоковым статусом". Она заявляет, что "ни НАТО, ни США не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии", полагая, что их решение "возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ на основе государственных интересов Грузии".

Сессия ПА НАТО началась в Тбилиси 26 мая. В работе сессии участвуют более 600 делегатов из 28 стран - членов НАТО, представители более 20 стран - партнеров альянса, заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер, председатель ПА НАТО Паоло Алли, генсек организации Дэвид Хоббс, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе. 26-28 мая прошли заседания комитетов ПА НАТО, на пленарном заседании сессии планируется принять декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.