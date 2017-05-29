Сенат штата Юта принял декларацию в связи с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики

2017-05-29 11:02 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации говорится, что в 1918 году была создана Азербайджанская Демократическая Республика, тем самым были сделаны исторические шаги на пути независимости.

В документе подчеркивается, что национальное, культурное и религиозное разнообразие Азербайджана является примером для всех народов, которые хотят жить в условиях спокойствия и благополучия. В декларации также говорится, что после распада Советского Союза Азербайджан восстановил свою независимость, в течение этого периода Азербайджан установил тесное сотрудничество с США.

В конце документа содержится поздравление к азербайджанскому народу по случаю 99-й годовщины со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.