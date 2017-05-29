В Тбилиси проводится пленарное заседание весенней сессии ПА НАТО

2017-05-29 11:08 | www.apa.az | 4

Сегодня в Тбилиси проводится пленарное заседание весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщает грузинское бюро АПА, мероприятие открыл председатель ПА НАТО Паоло Али и выразил поддержку территориальной целостности Грузии. Он поощрил желание Грузии войти в НАТО.

Председатель грузинского парламента Ираклии Кобахидзе рассказал о проведенных в стране реформах: «Грузия пытается стать полноправным членом НАТО. Считаем, что мы на правильном пути, это желание народа».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил удовлетворение проведением весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси: «Угрозы есть везде, мы живем в опасное время. Наш северный сосед оккупировал 20% наших территорий, люди превратились в беженцев в своей стране. Несмотря на это, Грузия выбрала путь демократии. Моя страна развивается и интегрирует в европейские структуры. Мы с нетерпением ждем того дня, когда Грузия станет членом НАТО. В настоящее время ведется работа в этом направлении».

Премьер Грузии Георги Квирикашвили также рассказал о взятых страной обязательствах. Он выразил свое мнение о таких важных обязательствах, как расширение системы обороны, независимость судебной системы, прозрачность прокурорских выборов, развитие образования, свобода СМИ, национальные меньшинства и гендерное равноправие и т.д.

Премьер-министр также подчеркнул важность проектов Баку-Тбилиси-Карс и Баку-Тбилиси Джейхан.

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер подчеркнула важность проведения сессии в Грузии.

Отметим, по завершении заседания будет принята резолюция о поддержке членами ПА НАТО членства Грузии в Альянсе.