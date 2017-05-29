Два штата США приняли резолюцию по Азербайджану – ОБНОВЛЕНО

2017-05-29 11:35 | www.oxu.az | 2

По инициативе сенатора штата Юта Джина Дэйвиса Сенат штата Юта принял поздравительную декларацию в связи с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

Как сообщили Oxu.Az в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации говорится, что в 1918 году была создана Азербайджанская Демократическая Республика, тем самым были сделаны исторические шаги на пути независимости.

В документе подчеркивается, что национальное, культурное и религиозное разнообразие Азербайджана является примером для всех народов, которые хотят жить в условиях спокойствия и благополучия. В декларации также говорится, что после распада Советского Союза Азербайджан восстановил свою независимость, в течение этого периода Азербайджан установил тесное сотрудничество с США.

В конце документа содержится поздравление к азербайджанскому народу по случаю 99-й годовщины со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.

11:03

Член Сената штата Калифорния, сенатор Джеф Стон и депутат штатной ассамблеи Роки Чавез приняли резолюцию в связи с Днем Республики Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, документ был принят после подписания законодателей и направлен в Генконсульство. В документе отмечается, что 28 мая 1918 года Азербайджан провозгласил о своей независимости и создал первую в мусульманском мире светскую демократическую парламентскую республику.

Также отмечается, что за краткий срок своей независимости АДР установлено гендерного равноправия, вне зависимости от пола всем гражданам было предоставлено избирательное право. Кроме того, были достигнуты успехи в обеспечении религиозной и национальной свободы.

В документе также отмечается, что Азербайджан был оккупирован большевиками в 1920 году и восстановил свою независимость в 1991 году.

В документе говорится, что за прошедшие 26 лет после восстановления независимости Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, превратился в регионе Каспия в сильного союзника и стратегического партнера США.

Также отмечается, что миллионы азербайджанцев, проживающие в США и разных частях мира, отмечают 28 мая как Национальный день Азербайджана, вспоминают о вкладе своих предков в распространение демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

В конце документа оба законодателя - сенатор Дж.Стон и член Ассамблеи Р.Чавез, высоко оценив вклад, внесенный проживающими в штате Калифорния азербайджанцами в общественное богатство штата, в межкультурную гармонию, а также в обеспечение спокойствия и благополучия, объявили 28 мая 2017 года «Национальным днем Азербайджана».

С.Б.

