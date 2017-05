Futbol oyununda qeyri-adi vəziyyət (VİDEO)

2017-05-29 11:20 | www.trend.az | 0

Bakı. Trend:

Portuqaliya Kubokunun final oyunu maraqlı məqamlarla yadda qalıb.

Trend-in məlumatına görə, topu matçın baş hakiminə dron vasitəsilə stadion ərazisində uçan kişi çatdırıb.

Qeyd edək ki, final qarşılaşmasında "Benfika" klubu "Vitoriya Gimarayeş"dən üstün olub - 2:1.