На азербайджано-российской границе проводится операция «Граница-щит»

2017-05-29 11:38 | www.apa.az | 2

Как сообщает северное бюро АПА, широкомасштабные операции проводятся правоохранительными органами в северных районах страны. На въездах в районы установлены полицейские посты. Операции продолжатся до 4 июня.

Операция проводится на основе достигнутой между российской и азербайджанской сторонами договоренности. Основной целью проведения операций является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средства, а также финансовых и материальных средств, направленных на осуществление других противоправных действий.