В Кыргызстане назвали дату проведения президентских выборов

2017-05-29 12:00 | www.apa.az | 2

Лидер Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что очередные президентские выборы в стране пройдут 15 октября 2017 года.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, шестилетний срок полномочий действующего президента республики Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, однако дата предстоящих выборов пока не определена. В соответствии с действующим законом выборы должны пройти в третье воскресенье ноября, то есть 19 числа. В апреле оппозиционная фракция «Ата-Мекен» Жогорку Кенеша потребовала изменить дату проведения выборов, чтобы все процедуры, включая вероятный второй тур и церемонию инаугурации, были завершены до 1 декабря для исключения правовой коллизии. Данную инициативу поддержала также коалиция большинства парламента, в связи с чем предусматривается внесение изменений в конституционный закон о выборах.

«Через четыре месяца. Народ Кыргызстана 15 октября изберет нового президента страны», - заявил Атамбаев в понедельник на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию вооруженных сил страны.

Он отметил, что сейчас анализирует и подводит итоги своей работы на посту президента. «За последние пять-шесть лет мы смогли решить вопросы, которые мучили народ, государство. Киргизский народ нашел свою дорогу», - сказал он во время выступления перед военнослужащими страны.

По его словам, наибольшим достижением стали стабильность и спокойствие в стране. Также к числу больших достижений он отнес военную реформу по созданию боеспособных вооруженных сил.

«Принята новая военная доктрина. Создан Генеральный штаб как центральное звено единой системы вооруженных сил Кыргызстана. Отныне Генеральный штаб является единым центром управления военными подразделениями, и в случае чрезвычайных ситуаций именно ему передается командование всеми силовыми структурами. Он занимается анализом военных угроз, мониторингом кризисных ситуаций. Для этого при Генеральном штабе создан Центр кризисного реагирования», - сообщил Атамбаев.