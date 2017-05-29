На азербайджано-российской границе проводится спецоперация

2017-05-29 11:42 | www.oxu.az | 2

В районах на границе Азербайджана с Россией началась операция «Граница-щит».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, широкомасштабные операции проводятся правоохранительными органами в северных районах страны. На въездах в районы установлены полицейские посты. Операции продолжатся до 4 июня.

Операция проводится на основе достигнутой между российской и азербайджанской сторонами договоренности.

Основной целью проведения операций является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средства, а также финансовых и материальных средств, направленных на осуществление других противоправных действий.

С.Б.

