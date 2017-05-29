Назван лауреат «Золотой пальмовой ветви»

2017-05-29 11:55 | www.oxu.az | 2

Главный приз Каннского кинофестиваля в 2017 году получил фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лауреат «Золотой пальмовой ветви» был назван на церемонии закрытия 70-го фестиваля в воскресенье, 28 мая.

Главные роли в картине исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст и Терри Нотари.

В фильмографии Эстлунда также такие работы, как «Гитара-монголоид», «Добровольно-принудительно» и «Форс-мажор».

Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был».

Лучшей актрисой названа Диана Крюгер за фильм Фатиха Акина «Из ниоткуда».

70-й Каннский кинофестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.

С.Б.

