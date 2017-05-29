МИД Монтенегро обвинил Россию во вмешательстве в дела страны

2017-05-29 12:04 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, он отметил, что в Монтенегро на вмешательство Москвы «смотрели неодобрительно». «Наше членство в Североатлантическом альянсе не направлено против кого бы то ни было, в том числе против России. Но, разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть», — отметил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Подгорицы «есть экономические отношения с Москвой», однако она не является главным торговым партнером Черногории. «У нас много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными», - сказал Дарманович.

Монтенегро официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня. Страна станет 29-м членом НАТО. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.