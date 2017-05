“Qızıl palma budağı” mükafatının sahibi məlum oldu

2017-05-29 12:09 | www.oxu.az | 2

İsveçli rejissor Ruben Estlundun “Kvadrat” filmi 2017-ci il Kann film festivalının əsas mükafatına layiq görülüb.

Oxu.Az-ın məlumatına görə, “Qızıl palma budağı” laureatı bazar günü, mayın 28-də, 70-ci festivalın bağlanış mərasimində açıqlanıb.

Filmdə baş rollarda Klas Banq, Elizabet Moss, Dominik Uest və Terro Notari çəkiliblər.

Ən yaxşı kişi roluna görə mükafatı Linn Remsinin “You Were Never Really Here” filmindəki obrazına görə amerikalı aktyor Xoakin Feniks alıb.

Ən yaxşı aktrisa adına isə “In the Fade” filmdəki roluna görə Diana Kryuqer layiq görülüb.

S.B.