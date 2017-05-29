Грузия твердо решила стать членом НАТО

2017-05-29 12:15 | www.oxu.az | 2

Грузия утвердилась в намерении стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Он сказал, что «активное сотрудничество Грузии и НАТО в последние годы достигло высочайшего уровня». «Грузия твердо решила стать членом НАТО, мы активно продолжим процесс интеграции в альянс, продолжим реформы в этом направлении», - отметил премьер.

Парламентская Ассамблея НАТО поддерживает решение Грузии стать членом Североатлантического альянса, заявил председатель Паоло Алли.

«ПА НАТО твердо поддерживает выбор Грузии стать членом НАТО, мы дадим рекомендацию альянсу укреплять и расширять отношения с Грузией», - сказал он.

Председатель ПА отметил, что в последние 15 лет ассамблея НАТО «всегда поддерживала североатлантический выбор Грузии и ее путь к евроинтеграции». «Грузия разделяет те общие ценности, которые объединяют входящие в НАТО государства - это принципы демократии, верховенства закона, экономического роста и благополучия населения», - сказал он.

Алли заявил, что «НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны».

Выступая на пленарном заседании, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «во имя мирного будущего Грузия еще более смелыми шагами продолжить путь к более тесному партнерству с НАТО, мы продолжим демократические реформы и активную внешнюю политику в этом направлении». Он отметил, что «Грузия своим участием в международных миротворческих операциях внесла и вносит свой вклад в процесс глобальной безопасности».

С.Б.

