Узбекистан с сентября 2016 г. привлек $44 млрд кредитов и инвестиций – глава МИД

2017-05-29 12:52 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - С сентября 2016 года Узбекистан заключил свыше 320 торгово-инвестиционных соглашений и контрактов на общую сумму порядка 44 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая накануне на заседании Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента).

На заседании Сената впервые был заслушан отчет главы МИД о деятельности министерства в сфере развития внешнеэкономических связей, привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий в экономику, развития туризма и укрепления международного имиджа Узбекистана.

Как сообщалось ранее, работа по привлечению иностранных инвестиций в экономику Узбекистана определена президентом Мирзияевым как важнейший приоритет внешнеполитической стратегии государства.

"Привлечение инвестиций в национальную экономику определено одним из важных вопросов реализации стратегии действия по дальнейшему развитию Узбекистана на ближайшие пять лет. На сегодняшний день подписано порядка 320 соглашений и документов на общую сумму 44 миллиарда долларов", - сказал Камилов.

По его словам, только по результатам государственных визитов президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Туркмению, Казахстан, Россию и Китай было подписано 239 соглашений и договоров общим объемом 37,7 миллиарда долларов.

«Министерство в отчетный период продолжило работу по повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана за рубежом, формированию в среде иностранного бизнес-сообщества позитивного имиджа республики», - сказал министр.

Снят с повестки дня вопрос об использовании детского труда при сборе хлопка. Европарламент одобрил «текстильный протокол» между Узбекистаном и Евросоюзом.

«Вступление в силу этого документа не только позволит увеличить экспорт на рынки ЕС узбекской текстильной продукции, но и направит позитивный сигнал западным инвесторам для вложения капитала в Узбекистан», - сказал Камилов.

Кроме того, министр отметил возобновление взаимодействия Узбекистана с ЕБРР, а также подготовку соглашения с Европейским инвестиционным банком.

В целях привлечения в Узбекистан массового потока туристов ведомство работает над облегчением процедуры выдачи въездных виз для крупных и надежных зарубежных инвесторов, высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в отношении граждан 13 государств, посещающих Узбекистан с деловыми целями, действует упрощенный порядок выдачи виз.

Глава МИД отметил, что для повышения эффективности деятельности министерства и диппредставительств по развитию внешнеэкономической деятельности в разрабатываемых в настоящее время проектах закона «О дипломатической службе» и Консульского устава в новой редакции предусматривается значительное расширение задач и функций органов дипслужбы страны.

Согласно опросу, проведенному МИД совместно с дипмиссиями, ряд бизнесменов и экспертов авторитетных финучреждений, имеющих опыт работы с Узбекистаном, назвали факторы, сдерживающие приток инвестиций в Узбекистан. Среди них - проблемы конвертации валюты и репатриации прибыли, несовершенство банковско-кредитной системы, слабая защищенность прав инвесторов, административно-бюрократические барьеры, низкие инвестиционные рейтинги.

По мнению министра, в целях улучшения деятельности МИД и загранучреждений во внешнеэкономической сфере требуется, в частности, утвердить стратегию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 2017-2021 годы, создать в структуре аппарата МИД самостоятельное подразделение по вопросам международного экономического сотрудничества.

В отчете сенаторам глава МИД подчеркнул, что, помимо содействия привлечению инвестиций и передовых технологий в республику, министерство работает также в рамках других сфер ответственности - по налаживанию конструктивных и дружественных отношений с сопредельными странами, обеспечению защиты прав и интересов граждан Узбекистана за рубежом, и, главное, обеспечению безопасности и стабильности страны на ближних и дальних подступах.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)