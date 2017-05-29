Навальный подал заявку на проведение акции 12 июня

2017-05-29 12:32 | www.apa.az | 3

Оппозиционер Алексей Навальный подал в московскую мэрию заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня.

Как передает АПА, об этом он сообщил на своем сайте.

В опубликованном Навальным уведомлении о проведении публичного мероприятия говорится о планах устроить шествие от площади Тверская застава до улицы Охотный ряд, а также о митинге после марша.

«На настоящий момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны», — утверждает оппозиционер.