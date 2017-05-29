Тело умершего от передозировки мужчины выбросили на улицу

2017-05-29 12:48 | www.oxu.az | 3

В Баку мужчина скончался от передозировки наркотиков.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 26 мая на территории поселка Шаган Хазарского района было найдено тело жителя Баку Гумбата Алиева без следов насилия.

В результате расследования стало известно, что мужчина скончался в доме жителя Баку Джейхуна Сулейманова, где он вместе с 2 знакомыми приняли большую дозу героина. Затем Д.Сулейманов вместе со своими знакомыми положили тело в автомобиль марки Mercedes и бросили на территории поселка Шаган.

Сотрудники 1-го отделения полиции Хазарского РУП задержали Д.Сулейманова. проводятся мероприятия по задержанию других упомянутых лиц.

С.Б.

