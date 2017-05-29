В Баку ожидается 28, в районах – 32 градуса тепла

2017-05-29 12:39 | www.apa.az | 2

Северо-восточный ветер днем сменится на южный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18°, днем 24-29° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, утром местами будет туман. Однако вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.