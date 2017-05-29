Навальный анонсировал масштабные митинги

2017-05-29 13:02 | www.oxu.az | 3

Оппозиционер Алексей Навальный подал в московскую мэрию заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил на своем сайте.

В опубликованном Навальным уведомлении о проведении публичного мероприятия говорится о планах устроить шествие от площади Тверская Застава до улицы Охотный Ряд, а также о митинге после марша. Время — с 14:00 до 17:00, заявленное число участников — до 15 тысяч человек.

«На настоящий момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны», — утверждает оппозиционер.

C.Б.

