Президент Сербии наградил посла Азербайджана

2017-05-29 14:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Томислав Николич наградил посла Азербайджана в этой стране Эльдара Гасанова орденом Сербского знамени II степени за вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества между двумя странами, сообщает ТАСС.

Помимо посла Азербайджана, высокой награды также удостоены послы России и Беларуси.

Орден Сербского знамени учрежден в 2009 году, он вручается за особые заслуги в развитии международных отношений между Сербией и другими странами или международными организациями, а также за выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.