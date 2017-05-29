В Москве начали проверку после обнаружения тел трех 19-летних наркоманов

2017-05-29 13:09 | www.apa.az | 3

В Москве следователи начали проверку после обнаружения тел трёх молодых людей, предположительной причиной смерти которых стала передозировка наркотиками.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что под мостом на юге Москвы найдены три тела, предположительно, 19-летних наркоманов.

«Двадцать восьмого мая 2017 года примерно в 18 часов 20 минут в районе 25 километра МКАД обнаружены тела троих молодых людей, 1998 года рождения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти - передозировка наркотическими средствами. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сообщила Юлия Иванова.