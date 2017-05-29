ЕС на год продлил санкции против Сирии

2017-05-29 14:30 | www.oxu.az | 3

Евросоюз продлил действие ограничительных мер против Сирии на год, до 1 июня 2018-го.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в понедельник, 29 мая, в заявлении Совета ЕС.

В документе отмечается, что Европейский союз добавил трех сирийских министров в список лиц, на которых налагаются санкции.

«В стратегии ЕС по Сирии установлено, что Евросоюз сохранит ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения», — указывается в заявлении.

Всего в черном списке фигурируют 240 человек и 67 организаций.

С.Б.

