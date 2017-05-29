ПА НАТО приняла декларацию в поддержку евроинтеграции Грузии

2017-05-29 13:21 | www.apa.az | 3

Как сообщает грузинское бюро АПА, в декларации говорится, что НАТО поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические структуры: «Парламентская ассамблея НАТО высоко оценивает реформы государства и правительства Грузии в области прав человека, свободы прессы и совершенствования вооруженных сил».

Председатель ПА НАТО Паоло Али отметил, что эти шаги еще больше сближают Грузию и НАТО, а также способствуют тому, чтобы в будущем эта страна стала членом Альянса.