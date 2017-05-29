AZ EN RU TR

МВД: В Масаллы задержан школьник, убивший другого ученика

2017-05-29 14:08 | www.apa.az | 3

МВД распространило заявление в связи с убийством школьника в Масаллы.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, 27 мая житель поселка Борадигах Масаллинского района 17-летний Кянан Алиев был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Выявилось, что его избил ученик 11 класса Ибрагим Рюкабзаде. Инцидент произошел во дворе школы.

И.Рукабзаде задержан, по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər