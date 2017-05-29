МВД: В Масаллы задержан школьник, убивший другого ученика

2017-05-29 14:08 | www.apa.az | 3

МВД распространило заявление в связи с убийством школьника в Масаллы.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, 27 мая житель поселка Борадигах Масаллинского района 17-летний Кянан Алиев был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Выявилось, что его избил ученик 11 класса Ибрагим Рюкабзаде. Инцидент произошел во дворе школы.

И.Рукабзаде задержан, по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.