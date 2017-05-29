Модель Нигяр Талыбова в центре политического скандала в США – ФОТО

2017-05-29 14:35 | www.oxu.az | 3

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн имел тесные связи с турецкими лоббистами.

Как передает Oxu.Az, издание Haqqin.Az пишет, что при этом не последнюю роль в этих связях играла азербайджанская модель Нигяр Талыбова.

Напомним, Майкл Флинн был вынужден подать в отставку с должности советника президента после громкого скандала о его связях с Россией. Однако теперь американские СМИ пишут о том, что Флинн лоббировал интересы не столько России, сколько Турции.

Сообщается, что 19 сентября прошлого года в Нью-Йорке состоялось совещание Флинна с членами Кабмина Турции, и советник кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждал возможность выдать Турции лидера сектантов Фетхуллаха Гюлена, минуя положения американского законодательства об экстрадиции.

В частности, обсуждалась идея «глубокой ночью вымести этого парня прочь» в обход всяческих законов. При этом не были предложены конкретные детали плана.

Тогда посольство Турции подтвердило встречу Флинна с официальными лицами Турции, однако не стало предоставлять подробную информацию о переговорах.

В то же время журнал Mother Jones, занимающийся исследовательской журналистикой, представил подробности о связях бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с турецкими лоббистами.

В уведомлении, отосланном в департамент юстиции США задним числом, Флинн отметил, что он был нанят голландской консалтинговой компанией Inovo BV, которой управляет глава организации «Турецко-американский деловой совет» (Turkey-US Business Council) Яким Алптекин.

По словам авторов, источники средств, полученных Флинном за свою работу на турок, неясны. Фирма Алптекина направила три платежа на общую сумму 530 тысяч долларов с сентября по ноябрь 2016 года, однако ни один из платежей не был отправлен из Турции. В интервью одной из нидерландских газет Алптекин заявил, что средства для проекта Флинна были получены от займа его жены азербайджанской модели Нигяр Талыбовой и платежей от израильской газовой компании Ratio Oil Exploration. В свою очередь, в интервью израильским СМИ представители Ratio Oil Exploration заявили, что никак не связаны с Алптекином.

Что касается жены Алптекина, то Нигяр Алптекин является азербайджанской моделью, которая когда-то пела в группе под названием «Адреналин». Алптекин, также известная как Нигяр Талыбова или Нигяр Талибзаде, не добилась особых успехов на своем поприще. Видеоролики ее группы набирали не более 4 тысяч просмотров на YouTube.

Вместе с тем в интернете можно наткнуться на довольно большое количество откровенных фотографий Нигяр Талыбовой. О Талыбовой в свое время очень много писали и азербайджанские таблоиды, там же встречается информация о том, что она вышла замуж за турецкого миллионера Якима Алптекина.

Mother Jones пишет, что на прошлой неделе Яким Алптеки был в Вашингтоне, где принимал участие в конференции, посвященной американо-турецким отношениям. Сотрудник журнала спросил его об источнике денег, переданных Майклу Флинну, и роли его жены Нигяр Талыбовой в этом деле. Однако Алптекин отказался отвечать на эти вопросы.

С.Б.

