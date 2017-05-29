Тотти завершил карьеру – ВИДЕО

2017-05-29 14:56 | www.oxu.az | 3

Капитан и лучший бомбардир в истории итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти в воскресенье, 28 мая, провел последний матч в составе римской команды, за которую выступал на протяжении 24 сезонов.

Как передает Oxu.Az, cобравшиеся на стадионе зрители, как и сам «Император Рима», не смогли сдержать слез.

«Надеялся, что этот день никогда не настанет. В последние дни обо мне было сказано много хорошего. Вы поддерживали меня в трудные минуты, поэтому хочу поблагодарить вас. Я плакал, как сумасшедший. Нельзя просто взять и забыть все эти годы. Я благодарю вас» – цитирует Франческо Тотти football-italia.net

Тотти — воспитанник «Ромы». В основном составе римлян он дебютировал в марте 1993 года. За это время он сыграл за клуб 770 матчей, в которых забил 306 мячей. Вместе с командой становился чемпионом Италии, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В 2006 году в составе сборной Италии завоевал золотые медали чемпионата мира. Всего за национальную команду сыграл 58 матчей, забил девять мячей.

C.Б.

