В Тбилиси завершила работу весенняя сессия ПА НАТО

2017-05-29 14:23 | www.apa.az | 3

В Тбилиси завершилась весенняя сессия ПА НАТО.

Как сообщает грузинское бюро АПА, на пленарном заседании в последний день сессии был принят ряд решений рекомендательного характера и декларация, подтверждающая интеграцию Грузии в эту структуру.

Принявшая участие в работе сессии азербайджанская делегация на заседаниях комитета предоставили информацию о социально-экономическом развитии нашей страны, реализуемых в регионе глобальных энергетических и инфраструктурных проектах, вклад Европы в энергетическую безопасность, а также об оккупации 20 процентов территории Азербайджана в результате захватнической политики Армении, о проблеме более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Члены делегации также дали достойный ответ на озвученную во время сессии армянскую ложь.

На пленарном заседании был особо обсужден вопрос интеграции Грузии в евроатлантические структуры.

На заседании выступили председатель ПА НАТО Паоло Али, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе и другие.

Они коснулись вопросов территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, рассказали о проводимых в Грузии реформах. Было отмечено, что эти реформы играют важную роль в вопросе интеграции Грузии в НАТО.