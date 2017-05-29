Платформа Мира распространила заявление в связи с Вааном Мартиросяном

2017-05-29 14:46 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы Мира, в заявлении с сожалением отмечается, что не раз подвергшийся гонениям в Армении Ваан Мартиросян был вынужден покинуть свою родину. Переехав в Украину, он продолжал осуществление своей идеи миротворчества. Но криминальные группы, которые держат свою власть опираясь на конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного-Карабаха, которые не хотят применения международных норм и принципов к данному конфликту, удерживая неприемлемый для обоих сторон статус-кво, нашли Ваана Мартиросяна и в Украине.

Учитывая давление со стороны этих людей, которые не хотят мира между Арменией и Азербайджаном и продолжают оккупационную политику, Ваан Мартиросян был вынужден в связи с безопасностью своих родных сделать видеообращение против Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном.

В своем видеообращении Ваан Мартиросян не раз упоминал о Европейских Институтах и международных организациях, что и является доказательством того, что договоренность о сотрудничестве с институтами и программами Евросоюза с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном», недавние визиты Евро-парламентариев в регион и обсуждение участия Платформы Мира в программах Евросоюза по направлению миротворчества, сильно тревожат врагов мирного урегулирования и мирного сосуществования двух народов.

Такая же ситуация была с Арменом Шахарянцом, который сразу после заявления о поддержке «Платформы Мира между Азербайджаном и Арменией» был подвержен давлению и угрозам со стороны криминальных групп, в следствии чего отказался от своего заявления в тот же день. Присоединение к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном» такого человека вызвало бы большой интерес со стороны других армян. Что и надо было пресечь. Похожие случаи можно выявить на всем протяжении существования Платформы Мира. Одним из таких примеров можно привести отказ под давлением молодой писательницы из Ханкенди Лусине Нерсесян от заявления о присоединении к Платформе Мира в один и тот же день.

Миротворчество требует больших жертв, храбрости и усилий. Являясь Платформой Мира, мы с пониманием относимся к невозможности участия господина Мартиросяна в дальнейшей миротворческой деятельности после оказанному ему тотальному давлению со стороны армянских силовых структур. Желаем ему всего хорошего и успехов в его дальнейшей жизни и благодарим его за долгий путь сотрудничества.

Это еще раз доказывает, что растущая международная поддержка Платформы Мира беспокоит некие силы, для которых установление мира, мирное сосуществование Армянского и Азербайджанского народов, является опасной для их дальнейшего существования. В результате этого давление на Платформу Мира возрастает.

Миролюбивые представители Армении и Азербайджана должны активнее сотрудничать с Платформой Мира в качестве протеста силам, которые выступают против этого хрупкого миротворческого процесса. Также международные организации должны правильно оценить уникальность Платформы Мира, а именно должны укрепить отношения с Платформой Мира для установления доверия между двумя народами.

По этой причине мы призываем все международные организации, которые хотят мира в регионе помочь и содействовать в прорыве в миротворческой деятельности с целью объединения усилий и обеспечения защиты прав армян и азербайджанцев. Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном впредь усиленно продолжит свою деятельность, целью которой является примирение двух народов и мирное урегулирование данного конфликта.​