Рухани направил письмо президенту Азербайджана
2017-05-29 15:19 | www.oxu.az | 4
Президент Ирана Хасан Рухани нправил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Х.Рухани поздравил с 28 Мая – Днем Республики Ильхама Алиева и азербайджанский народ.
«Искренне поздравляю Вас, народ вашей страны с годовщиной независимости Азербайджана.
В отношениях между двумя странами имеется большой потенциал, а также исторические, культурные и религиозные связи, которые объединяют оба народа. Для развития нашеих связей и взаимовыгодного сотрудничества имеются беспрецедентные условия.
Уверен, что мы сможем сделать важные шаги в связях между двумя странами. Надеемся на еще большее развитие наших отношений.
Желаю Вам здоровья и успехов, азербайджанскому народу – процветания и благополучия», - говорится в письме.