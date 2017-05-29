Рухани направил письмо президенту Азербайджана

2017-05-29 15:19 | www.oxu.az | 4

Президент Ирана Хасан Рухани нправил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Х.Рухани поздравил с 28 Мая – Днем Республики Ильхама Алиева и азербайджанский народ.

«Искренне поздравляю Вас, народ вашей страны с годовщиной независимости Азербайджана.

В отношениях между двумя странами имеется большой потенциал, а также исторические, культурные и религиозные связи, которые объединяют оба народа. Для развития нашеих связей и взаимовыгодного сотрудничества имеются беспрецедентные условия.

Уверен, что мы сможем сделать важные шаги в связях между двумя странами. Надеемся на еще большее развитие наших отношений.

Желаю Вам здоровья и успехов, азербайджанскому народу – процветания и благополучия», - говорится в письме.

С.Б.

