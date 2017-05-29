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Forbes назвал самые дорогие бренды мира

2017-05-29 15:21 | www.oxu.az | 4

Журнал Forbes обнародовал список самых дорогих брендов мира 2017 года. 

Как сообщает Oxu.Az, в этом году совокупная стоимость 100 самых дорогих брендов составила 1,95 трлн долларов.

По информации, наибольший прирост капитала отмечается у таких компаний, как Amazon, Facebook и Starbucks, больше всех потеряли на падении продаж IBM, HSBC и Caterpillar.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Apple стоимостью 170 млрд долларов. Следом идут Google (101,8 млрд долларов) и Microsoft (87 млрд долларов). Четвертую строчку занял Facebook, стоимость которого оценивается в 73,5 млрд долларов, на 5 месте Coca-Cola (56,4 млрд долларов).

Самой дорогой компанией за пределами США является японская Toyota (41,1 млрд долларов). Южнокорейский Samsung расположился на 10 строчке (38,2 млрд долларов).

С.Б.

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