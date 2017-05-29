Министр Эльмар Мамедъяров отправился в Колумбию

2017-05-29 15:44 | www.apa.az | 2

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Республику Колумбия.

Как сообщили АПА в МИД, в рамках визита планируется встреча Эльмара Мамедъярова с министром иностранных дел Колумбии Марией Анхелой Ольгин и другими официальными лицами, проведение четвертого раунда политических консультаций на уровне министров между Азербайджанской Республикой и Республикой Колумбия и подписание соглашения о сотрудничестве в сфере культуры.

Также в ходе визита будет проведена презентация книги «Азербайджан/Колумбия 20 стихов» (Azerbaiyán/Colombia Veinte poemas) о творчестве поэтов Азербайджана и Колумбии, творящих в различные периоды истории.

Напомним, 8 июля 2013 года делегация во главе с министром иностранных дел Колумбии Марией Анхелой Ольгин находилась с официальным визитом в Азербайджане.