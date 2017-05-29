В Греции разбился истребитель

2017-05-29 15:49 | www.trend.az | 2

Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС разбился в понедельник во время тренировочного полёта над Спорадами, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Прото тема".

Пилот выжил.

ЧП произошло во время учений возле острова Скопелос в 12:18 по местному времени.

По предварительным данным, в ходе учебного боя на одном из истребителей произошла серьёзная поломка двигателя или системы управления, и пилот катапультировался.

Самолёт упал в море.

Лётчик уже связался со спасателями и сообщил, что с ним все в порядке, на место направлены вертолёты, пишет издание.