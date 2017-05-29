Президент Сербии наградил Эльдара Гасанова

2017-05-29 15:51 | www.oxu.az | 3

Президент Сербии Томислав Николич наградил посла Азербайджана в этой стране Эльдара Гасанова орденом Сербского знамени II степени за вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества между двумя странами, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Помимо посла Азербайджана высокой награды также удостоены послы России и Беларуси.

Орден Сербского знамени учрежден в 2009 году, он вручается за особые заслуги в развитии международных отношений между Сербией и другими странами или международными организациями, а также за выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.

C.Б.

