В НАСА решили впервые «потрогать» Солнце

2017-05-29 15:55 | www.oxu.az | 3

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило о намерении запустить зонд, который погрузится в атмосферу Солнца.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте агентства.

Целью миссии, названной Solar Probe Plus, будет сбор данных о солнечной активности. Это, вероятно, поможет людям предсказывать вспышки и возникающие на Земле магнитные бури.

Аппарат, который «потрогает» Солнце, будет запущен в августе 2018 года. В течение семи лет зонд будет корректировать свою траекторию, используя для этого гравитационное поле Венеры, рядом с которой он пройдет семь раз. После этого он приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — шесть миллионов километров.

Зонд должен будет выдержать температуру 1400 градусов Цельсия. Для этого инженеры предусмотрели теплозащитный экран толщиной 11,5 сантиметра, сделанный из композитного материала с углеродным волокном. Кроме того, аппарат будет оборудован системой циркуляции воды для уменьшения воздействия солнечного излучения на приборы.

С.Б.

