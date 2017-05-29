Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Колумбию

2017-05-29 16:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Колумбию.

Как сообщает в понедельник МИД, в рамках визита запланированы встречи министра с его колумбийской коллегой Марией Анхелой Ольгин и другими официальными лицами, проведение четвертого этапа политических консультаций между Азербайджаном и Колумбией на уровне министров и подписание соглашения о сотрудничестве в области культуры.

Также в ходе визита состоится презентация книги "Азербайджан/Колумбия 20 стихотворений" (Azerbaiyán/Colombia Veinte poemas), в которую включены произведения азербайджанских и колумбийских поэтов, живших творивших в различные периоды.

Напомним, что восьмого июля 2013 года делегация во главе с главой МИД Колумбии Марией Анхелой Ольгин посетила с официальным визитом Азербайджан.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)