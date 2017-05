Şəkidə güclü leysan yollara ziyan vurub (FOTO/VİDEO)

2017-05-29 16:19 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:



Şəkidə küləklə müşahidə olunan yağış daha sonra doluya çevrilib.



Trend "ARB TV"yə istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində yolları su basıb, küçələrdən axan sel suları avtomobillərin hərəkətinə mane olub.



Qısa müddət davam edən sel yol təsərrüfatına da ziyan vurub. Yollar daş, qum və çınqılla örtülüb.



Şəki regional hidrometeorologiya mərkəzindən verilən məlumata görə, ən çox yağıntı rayonun Kiçik Dəhnə kəndinə düşüb və burada yağıntının miqdarı 38 millimetr olub.