Джоан Роулинг завершила работу над сценарием второй части "Фантастических тварей"

2017-05-29 16:56 | www.trend.az | 3

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила в воскресенье, что завершила работу над сценарием продолжения фильма "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016), передает ТАСС.

"Да, я завершила (работу над сценарием), но я пока не могу ничего рассказать", - написала Роулинг на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одной из своих читательниц.

Мировая премьера второй части картины намечена на ноябрь 2018 года.

В октябре прошлого года Роулинг объявила о том, что серия фильмов "Фантастические твари и где они обитают" по одноименной книге будет состоять из пяти кинолент вместо запланированных трех. Первая часть серии вышла в кинопрокат в ноябре 2016 года.