Трамп заявил, что запуск ракеты в КНДР свидетельствует о неуважении к Китаю

2017-05-29 17:28 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР, произведя очередной запуск ракеты, продемонстрировала неуважение к Китаю, передает ТАСС.

Соответствующее сообщение глава американской администрации разместил на своей странице в Twitter.

"Северная Корея продемонстрировала огромное неуважение к своему соседу, Китаю, запустив еще одну баллистическую ракету", - написал Трамп. "Но Китай старается изо всех сил!" - добавил президент США.

Как сообщило ранее министерство обороны Японии, КНДР запустила ракету малой дальности серии Scud. Она пролетела примерно 450 километров и упала в пределах японской исключительной экономической зоны. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну протест, назвав ракетный запуск прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.