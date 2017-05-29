Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan 'kıdem tazminatı' açıklaması

2017-05-29 17:34 | www.trend.az | 1

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Bakanlar Kurulunda ele alınan konuları aktaran Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, kıdem tazminatıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sunum yaptığını bildirdi.

Kurtulmuş, kıdem tazminatı reformunun çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulunda gündeme geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu. Dolayısıyla bu Bakanlar Kurulundaki ilk bilgilendirmedir. Önümüzdeki günlerde ilgili bakan arkadaşlarımız, Bakanlar Kurulundaki tartışmaları da dikkate alarak, konunun daha net bir şekilde ana çerçevesinde oturtulmasını sağlayacaklar ve kıdem tazminatı reformu Türkiye’nin gündemine gelecektir. Dolayısıyla şu anda olgunlaşma aşamasındadır. İlk sunumu yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde hem ilgili bakanların hem de kamuoyundaki ilgili tarafların görüşleri dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından, Türkiye’de ihracatın özendirilmesi bakımından gümrük kapılarında ÖTV’siz akaryakıt satışıyla ilgili çalışmaların gündeme getirildiğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede iki alanda genişleme yapılacaktır. Bunlardan birincisi mevcut gümrük kapılarına ilave olarak yeni gümrük kapılarında da tırların, mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV’siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak. İkinci olarak da miktarda artış yapılacaktır. Bu çalışmalar, ekonomik yük de hesaplandıktan sonra önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamaları hatırlatılarak, "Emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik çalışma var mı?" diye sorulması üzerine Kurtulmuş, "Hayır, yok. Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu andaki mevcut emeklilik yaşıyla ilgili yasal düzenleme devam edecektir." diye konuştu.

Müezzinoğlu'nun, OECD ülkelerinde emeklilik yaşının 72, Türkiye'de ise 52 olduğunu belirttiğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaşın belli bir süre içinde ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hedefi 2036'ya gelindiğinde Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkekler ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak olan bir tahminde bulunuyorlar ve buna göre bir planlama yapıyorlar. Bu çerçevede mevcut yasal yapı devam edecek, şu anda çok güçlü bir şekilde, emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de Avrupa Birliği'nden bir takvim alındığına yönelik açıklamaları hatırlatılarak detayının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda yapmış olduğu ziyaretleri göz önünde bulundurursak Türkiye'nin dünyanın çok farklı yerleriyle eş zamanlı olarak ilişkilerini sürdürebilen, ikili ilişkilerini geliştirebilen, işte Avrupa Birliği ile NATO çerçevesinde olduğu gibi çok taraflı ilişkilerini sürdürebilen ender ülkelerden birisi olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Brüksel'de NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB yetkilileriyle de bir araya geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, şu görüşlere yer verdi:

"Özellikle son zamanlarda AB ile Türkiye ilişkileri arasında ciddi sıkıntıların olduğu, ciddi bir takım gerilimlerin olduğunu hep beraber yaşadık. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde vurguladığı gibi, Türkiye'nin esas amacı AB tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB ile ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirmektir. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliği ile başka konuları konuşurken evet, bu konular konuşulabilir, ikili konular, ama esas mesele fasılların açılmasıdır. Bu konuda Türkiye bir çifte standartla karşı karşıya kalmayı asla arzu etmez."

Kaynak: AA