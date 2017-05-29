Время и молитва четвертого дня месяца Рамазан

2017-05-29 18:10 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву четвертого дня священного месяца Рамазан.

4 рамазан 1438 – 30 мая 2016

Имсаг: 03:16

Ифтар: 20:19

Молитва четвертого дня:

Alahummə qəvvini fihi əla iqaməti əmrik. Və əziqni fihi həlavətə zikrik. Və əvzi-ni fihi li-ədai şükrik. Bikərəmikə vəhfəzni fihi bihifzikə və sətrik, ya əbsərən-nazirin.

Перевод:

«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного

О Аллах! Укрепи меня в этот месяц для исполнения Твоих приказаний и даруй мне в этом месяце возможность вкусить сладость Твоего поминания. Научи меня быть благодарным Тебе за милосердие, убереги и сохрани меня, о Видящий все!».

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

