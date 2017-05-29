Время и молитва четвертого дня месяца Рамазан
2017-05-29 18:10 | www.oxu.az | 3
Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву четвертого дня священного месяца Рамазан.
4 рамазан 1438 – 30 мая 2016
Имсаг: 03:16
Ифтар: 20:19
Молитва четвертого дня:
Alahummə qəvvini fihi əla iqaməti əmrik. Və əziqni fihi həlavətə zikrik. Və əvzi-ni fihi li-ədai şükrik. Bikərəmikə vəhfəzni fihi bihifzikə və sətrik, ya əbsərən-nazirin.
Перевод:
«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного
О Аллах! Укрепи меня в этот месяц для исполнения Твоих приказаний и даруй мне в этом месяце возможность вкусить сладость Твоего поминания. Научи меня быть благодарным Тебе за милосердие, убереги и сохрани меня, о Видящий все!».
Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.