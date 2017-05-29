Поваленные ветром деревья заблокировали выезд из резиденции премьера России

2017-05-29 18:03 | www.trend.az | 4

Грозовой шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передает РИА Новости.

В результате испортившейся погоды несколько сосен не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где сейчас находятся несколько представительских автомобилей.

В понедельник глава правительства провёл традиционное совещание в Горках со своими заместителями, после чего принял представителей испанского бизнеса.

В результате представители делегации и журналисты, освещающие мероприятия, временно не могут покинуть резиденцию, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.