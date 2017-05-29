​Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль – ФОТО

2017-05-29 18:27 | www.oxu.az | 3

Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль, модель Sweptail.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, cтоимость автомобиля не сообщается. Однако, по разным оценкам, она может достигать 17-20 миллионов долларов.

Rolls-Royce Sweptail был представлен в эти выходные в Concorso d'Eleganza на вилле в Италии. Автомобиль представлен в единственном экземпляре.

«Как сообщил Rolls-Royce, один из постоянных клиентов компании, описанный как знаток и коллекционер уникальных товаров, включая супер-яхты и частные самолеты, обратился к автопроизводителю в 2013 году с предложением создать подобный роскошный автомобиль», — говорится в сообщении компании.

С.Б.

