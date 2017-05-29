В Москве из-за урагана погибли шесть человек

2017-05-29 18:57 | www.oxu.az | 4

Шесть человек стали жертвами урагана в Москве в понедельник.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибло пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице. Пожилой мужчина … скончался на месте», — сказала Иванова.

С.Б.

