11 человек погибли в результате урагана в Москве

2017-05-29 20:05 | www.apa.az | 3

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"За медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. "Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме", - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.