Akar'ın yanıtı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna ulaştı
2017-05-29 20:15 | www.trend.az | 0
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na yazılı bilgi sundu.
Komisyon Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı komisyona davet etmediklerini dile getiren Petek, Türkiye'deki mevcut hassasiyetler, özellikle güney sınırındaki sınırötesi operasyonlar nedeniyle sadece yazılı bilgi istediklerini söyledi.
Orgeneral Akar'a yönelttikleri sorulara ilişkin söz konusu cevap metninin bugün itibarıyla komisyonlarına iletildiğini bildiren Petek, bunu da kısa süre içinde komisyon üyeleriyle paylaşacağını kaydetti.
Kaynak: AA