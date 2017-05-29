Президент Ильхам Алиев позвонил Хасану Роухани

2017-05-29 20:19 | www.oxu.az | 2

29 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана, а также иранский народ в связи со священным месяцем Рамазан. И. Алиев пожелал Хасану Роухани успехов в его деятельности, иранскому народу процветания и благополучия.

Хасан Роухани поблагодарил за проявленное внимание и поздравления. Он поздравил главу государства и азербайджанский народ с 28 Мая – Днем Республики и священным месяцем Рамазан, пожелал нашему народу благополучия.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о многих аспектах двусторонних отношений, в том числе вопросах безопасности в регионе, строительстве железной дороги Север-Юг, сотрудничестве в нефтегазовой сфере, инвестировании, туристической и сельскохозяйственной сферах.

Было отмечено, что азербайджано-иранские отношения в период независимости успешно развивались и особенно за последние четыре года достигли самого высокого уровня. Было отмечено, что на уровне президентов осуществлено много взаимных визитов и подписан ряд очень важных договоров. Все достигнутые договоренности и подписанные документы успешно реализуются.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии и укреплении дружественных и братских отношений между нашими странами.

A.C.