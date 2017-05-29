Девять видов рыбы, которые не стоит есть

2017-05-29 20:28 | www.oxu.az | 3

Многие из нас знают, что рыба не только вкусна, но и полезна. Но существуют и такие сорта, употребление которых может нанести вред здоровью.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru расскажет о 9 видах рыбы, которые следует включать в рацион как можно реже или отказаться от них вообще. Читайте и будьте здоровы.

Сом может вырастать до внушительных размеров, и для ускорения этого процесса во многих рыбных хозяйствах его подкармливают гормонами. Особенно отличается в этом плане рыба, которая импортируется из азиатских стран. Не опасен и более ценен с питательной точки зрения тот сом, который растет на воле.

Макрель содержит ртуть, которая не выводится, а накапливается в организме человека, провоцируя различные болезни. Наименее опасна в этом плане атлантическая макрель, ее можно есть без ограничений.



В тунце, особенно в чернопером и голубом, содержится много ртути. Кроме того, тунца, который вырос в естественных условиях, на прилавках почти нет, так как он находится на грани исчезновения, и вся покупная рыба поступает с ферм, где ее прикармливают антибиотиками и гормонами.



Полезных жирных кислот в тилапии немного, а вот по концентрации вредных жиров она может конкурировать даже со свиным салом. Чрезмерное употребление этой рыбы увеличивает уровень плохого холестерина и делает организм более чувствительным к аллергенам.



Из-за высокого содержания жировой ткани угорь легко абсорбирует присутствующие в воде промышленные и сельскохозяйственные отходы. Особенно велик уровень интоксикации этими веществами у американских особей. Для европейского угря также характерно заражение большими дозами ртути.



Основной объем пангасиуса, который поставляется в нашу страну, выращивается во Вьетнаме, в реке Меконг, которая относится к одним из самых загрязненных водоемов в мире. Кроме ртути, филе этой рыбы содержит повышенный уровень нитрофуразона и полифосфатов (канцерогены).



У этой рыбы самый высокий уровень заражения ртутью. Кроме того, при ее вылове часто не соблюдаются требуемые правила, поэтому высок риск получить пищевое отравление.



Морской окунь содержит достаточное количество ртути. Помимо этого, часто под видом морского окуня (особенно в заведениях общественного питания и в случаях, когда продукт продается в виде филе) предлагается пангасиус или другие сорта более дешевой рыбы.



Эта рыба содержит гемпилотоксин (воскоподобное вещество, придающее мясу маслянистый вкус), который не усваивается организмом. Этот токсин не несет сильного вреда, но может спровоцировать расстройство пищеварения. Чтобы уменьшить количество гемпилотоксина, рыбу рекомендуется жарить или запекать на гриле.

У свежей рыбы влажная поблескивающая чешуя и прозрачные глаза. Возьмите тушку в руки: у рыбы не первой свежести безвольно поникнет хвост. Сухие плавники и серые, а не ярко-красные жабры также говорят о том, что рыба несвежая.

При покупке живой рыбы из аквариума убедитесь, что вода в нем чистая, и лучше выбирайте особей, которые плавают не у поверхности, а в толще воды, ближе ко дну.

Если вы любите рыбачить и потом готовить улов, проверьте водоем на уровень ртути. Сделать это можно с помощью специального прибора, который называется «анализатор ртути».

Покупая мясо лосося, выбирайте то, у которого в мякоти есть белые прожилки, так как сплошной яркий цвет филе говорит о том, что его подкрашивали. Не берите рыбу, у которой на коже есть яркие точки: мякоть у нее безвкусная, так как она была выловлена в период нереста.

A.C.

