Главная свадьба года в Великобритании – ФОТО

2017-05-29 20:45 | www.oxu.az | 3

В британском Беркшире празднуют свадьбу младшей сестры герцогини Кембриджской: Пиппа Миддлтон и ее избранник обвенчались в церкви Святого Марка в городе Энглфилд, графство Беркшир. В этот сонный уголок Великобритании съехались друзья и родные жениха и невесты: помимо родителей Джеймса Мэттьюса и сестер Миддлтон, на свадьбу приехали принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри, принцесса Евгения Йоркская, теннисист Роджер Федерер. Племянники невесты, принц Джордж и принцесса Шарлотта, выступили в роли пажа и подружки невесты, сестра заботливо поправляла шлейф.

Одной из главных интриг дня было платье, которое наденет невеста: она предстала перед публикой в сшитом на заказ подвенечном наряде Жиля Дикона и туфлях Manolo Blahnik. СМИ уже обратили внимание на то, что на церемонии не было подруги принца Гарри Меган Маркл, однако учитывая, что она была приглашена на мероприятие, высказывают предположение, что она появится на вечеринке по случаю свадьбы.

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс после церемонии венчания

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Британская звезда Донна Эйр перед церемонией венчания Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с супругой Миркой перед церемонией венчания Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Британский принц Уильям с братом, принцем Гарри, перед церемонией венчания Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса

Источник: Justin Tallis/POOL New/REUTERS

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, с детьми перед церемонией венчания Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса

Источник: Justin Tallis/POOL New/REUTERS

Пиппа Миддлтон, сестра Кэтрин Миддлтон, герцогини Кембриджской, с отцом Майклом Миддлтоном прибыла на церемонию венчания с Джеймсом Мэттьюсом

Источник: Justin Tallis/POOL New/REUTERS

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, с дочерью, принцессой Шарлоттой, перед церемонией венчания Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Пиппа Миддлтон, сестра Кэтрин Миддлтон, герцогини Кембриджской, с отцом Майклом Миддлтоном прибыла на церемонию венчания с Джеймсом Мэттьюсом

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Пиппа Миддлтон, сестра Кэтрин Миддлтон, герцогини Кембриджской, в сопровождении отца Майкла Миддлтона прибыла на церемонию венчания с Джеймсом Мэттьюсом

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, с дочерью принцессой Шарлоттой после церемонии венчания Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс после церемонии венчания

Источник: Justin Tallis/POOL New/REUTERS

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс после церемонии венчания

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Пиппа Миддлтон, ее сестра Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и Джеймс Мэттьюс после церемонии венчания

Источник: Kirsty Wigglesworth/POOL New/REUTERS

Кэтрин Миддлтон, герцогиня Кембриджская, с детьми после церемонии венчания Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса

С.С.

