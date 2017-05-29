В Молдавии пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата

2017-05-29 20:58 | www.trend.az | 3

Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, передает РИА Новости со ссылкой на Publika.

"Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых дипломатов персона нон грата в республике.

"Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже", — сказал Мухаметшин.

На известие о высылке дипломатов уже отреагировал президент Молдавии Игорь Додон. Он назвал эти действия правительства республики "возмутительным актом".

"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений", — заявил Додон РИА Новости.

Он предупредил местную власть, что "принятое ею решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным".

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", — отметил Додон.

По его словам, кабинет министров настаивает, чтобы россияне покинули страну в течение 72 часов.