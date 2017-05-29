Путин и Макрон обсудили двусторонние отношения, Украину и Сирию

2017-05-29 21:00 | www.oxu.az | 2

В Версале завершилась пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, французский лидер сообщил, что обсудил с Путиным Сирию, где, по его словам, приоритетом является борьба с террористами ИГ.

Президенты говорили о претворении в жизнь минских соглашений по Украине. Макрон выразил уверенность в необходимости скорейшего проведения переговоров в нормандском формате.

Российский лидер подчеркнул, что Париж заинтересован в расширении экономического взаимодействия с Москвой. Он напомнил, что ни одна из почти 500 французских компаний в последние годы не ушла с российского рынка, несмотря на все трудности.

Переговоры двух лидеров продолжались 2 часа 50 минут. Они проходили в закрытом режиме без прессы.

A.C.